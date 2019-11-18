Финансовая комиссия обсудила состояние экономики и деятельность Банка Эстонии

Банк Эстонии Фото: Рауль Меэ

Сегодня на заседании финансовая комиссия Рийгикогу и представители Банка Эстонии обсудили экономику еврозоны и Эстонии, пенсионную реформу и проект закона о внесении изменений в Закон о Банке Эстонии, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По оценке Банка Эстонии, рост экономики в еврозоне замедляется. Из-за этого многие секторы все меньше уверены в завтрашнем дне. Огромное влияние на маленькую и открытую экономику Эстонии оказывает внешний спрос. Экспортеры Эстонии, в свою очередь, отмечают спад активности на иностранных рынках.