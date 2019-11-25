Министерство финансов обдумывает снижение акциза на дизельное топливо

Министр финансов Мартин Хельме намерен весной при обсуждении государственной бюджетной стратегии выступить с предложением снизить акциз на дизельное топливо. Фото: Лийз Трейманн

Министерство финансов рассматривает возможности снизить акциз на дизельное топливо, так как, согласно проведенному Институтом конъюнктуры исследованию среди занятых в секторе шоссейных перевозок предприятий, такая мера улучшит конкурентоспособность занимающихся перевозками компаний, передает ERR.

По оценке 86% принявших участие в опросе предпринимателей, слишком высокие акцизы препятствуют коммерческой деятельности. Три четверти респондентов считает снижение акцизов на топливо потенциально эффективной мерой поддержки коммерческой деятельности.

Согласно исследованию, если ставка акциза на дизельное топливо будет понижена до уровня Латвии, водители продолжат покупать топливо в Литве. Чтобы эстонские перевозчики снова начали покупать топливо в Эстонии, акцизы на него следует снизить до уровня Литвы.