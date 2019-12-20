Британская компания сообщила о гигантской утечке данных из Facebook

В декабре на одном из хакерских форумов появилась база данных с личной информацией более 267 млн пользователей социальной сети Facebook, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

По ее данным, утечка в основном затронула жителей США, сообщает «Коммерсант». В интернет попали их телефонные номера и полные имена, а также уникальный идентификатор Facebook-аккаунта. Эксперты считают, что к краже данных могут быть причастны хакеры из Вьетнама.