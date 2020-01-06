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Фининспекция: Bestfolio Consulting не имеет лицензии на предоставление инвестиционных услуг

Фото: Вейко Тыкман

Bestfolio Consulting OÜ предлагает возможность торговать различными деривативами. Финансовая инспекция предостерегает, что компания не имеет на это лицензии, сообщил орган надзора.

Фининспекция сообщает, что Bestfolio Consulting OÜ не имеет лицензии на предоставление инвестиционных услуг в Эстонии, это значит, что Bestfolio Consulting OÜ не имеет права предоставлять здесь инвестиционные услуги.