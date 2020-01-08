Аас: ЕС еще не одобрил следующие вливания в Rail Baltic

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас Фото: Лийз Трейманн

Правительства трех стран Балтии работают для того, чтобы скоростная железнодорожная магистраль была готова в 2026 году. Однако делать более долгосрочные прогнозы насчет финансирования проекта сложно, так как деньги на строительство в период с 2021 до 2027 года еще не были выделены, рассказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

По словам Таави Ааса, три государства намерены активно заниматься проектом и восполнить потерянное время. Например, министры стран Балтии должны к следующему месяцу предложить решение проблем в руководстве проекта, обозначенные в аудите, уже к следующему месяцу.