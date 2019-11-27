Сотрудники Rail Baltic бьют тревогу: проект попал в критическую ситуацию

Эскиз Zaha Hadid Architects и Esplan под названием Light Stream, победителей архитектурного конкурса на проектирование пассажирского терминала Rail Baltic в Юлемисте Фото: Zaha Hadid Architects и Esplan

Проект скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltic находится в критической ситуации из-за плохого корпоративного управления и конфликта интересов, говорится в публичном заявлении 62 сотрудников созданной странами Балтии совместной компании RB Rail, отвечающей за реализацию Rail Baltica, пишет Delfi со ссылкой на LETA.

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Сотрудники отмечают, что после произошедшей 30 октября отставки исполнительного директора они направили совместное обращение премьер-министрам стран Балтии, а также транспортным министерствам трех стран, потребовав действовать незамедлительно, потому что внезапная отставка исполнительного, а затем технического директора стала уже пятым случаем смены топ-менеджмента за последние 14 месяцев, что принуждает обратить внимание на структурные вопросы в связи с организацией осуществления проекта.

Также в публичном обращении сотрудники просят незамедлительной отставки председателя совета RB Rail Каролиса Санковски, "принимая во внимание его неспособность соблюдать принципы хорошего корпоративного управления".