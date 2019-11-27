Сотрудники Rail Baltic бьют тревогу: проект попал в критическую ситуацию
Проект скоростной железнодорожной магистрали Rail Baltic находится в критической ситуации из-за плохого корпоративного управления и конфликта интересов, говорится в публичном заявлении 62 сотрудников созданной странами Балтии совместной компании RB Rail, отвечающей за реализацию Rail Baltica, пишет Delfi со ссылкой на LETA.
Сотрудники отмечают, что после произошедшей 30 октября отставки исполнительного директора они направили совместное обращение премьер-министрам стран Балтии, а также транспортным министерствам трех стран, потребовав действовать незамедлительно, потому что внезапная отставка исполнительного, а затем технического директора стала уже пятым случаем смены топ-менеджмента за последние 14 месяцев, что принуждает обратить внимание на структурные вопросы в связи с организацией осуществления проекта.
Также в публичном обращении сотрудники просят незамедлительной отставки председателя совета RB Rail Каролиса Санковски, "принимая во внимание его неспособность соблюдать принципы хорошего корпоративного управления".