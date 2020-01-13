Годовой пассажиропоток в Таллиннском порту поставил рекорд
В 2019 году Таллиннский порт обслужил 10,64 млн пассажиров, превысив показатель позапрошлого года более чем на 20 000 человек. Рекорд пассажиропотока в столичной гавани обновляется уже 12 лет подряд, пишет rus.err.ee.
Самым популярным направлением в прошлом году оставалась линия Таллинн-Хельсинки, которой воспользовалось 8,8 млн пассажиров.
Круизные суда доставили в Таллинн рекордные 660 000 туристов, сообщил Таллиннский порт.
Больше всего пассажиров в порту было в июле (1,66 млн), меньше всего - в январе (526 000).
57% пассажиров были перевезены судами Tallink.
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