Годовой пассажиропоток в Таллиннском порту поставил рекорд

Паромы в Таллиннском порту Фото: Лийз Трейманн

В 2019 году Таллиннский порт обслужил 10,64 млн пассажиров, превысив показатель позапрошлого года более чем на 20 000 человек. Рекорд пассажиропотока в столичной гавани обновляется уже 12 лет подряд, пишет rus.err.ee.

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Самым популярным направлением в прошлом году оставалась линия Таллинн-Хельсинки, которой воспользовалось 8,8 млн пассажиров.

Круизные суда доставили в Таллинн рекордные 660 000 туристов, сообщил Таллиннский порт.

Больше всего пассажиров в порту было в июле (1,66 млн), меньше всего - в январе (526 000).

57% пассажиров были перевезены судами Tallink.