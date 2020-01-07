Работа контейнерного терминала в Силламяэском порту остановилась

Силламяэский порт Фото: Рауль Меэ

С начала года порт Силламяэ прекратил перевалку контейнеров, так как компания Maersk приостановила заход своих контейнеровозов в порт. Руководство порта ведет переговоры с компаниями, чтобы возобновить контейнерные перевозки, передает rus.err.ee.

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"Действительно, компания Maersk приостановила заход контейнеровозов на терминал AS Silsteve в первом квартале этого года. Сейчас ведутся переговоры с Maersk и другими океанскими линиями о возобновлении контейнерных перевозок через порт Силламяэ. Надеюсь, что к концу первого квартала они возобновятся", - сказал гендиректор терминала Silsteve Яанус Паас.

По словам исполнительного директора Maersk Estonia Маргуса Индуса, компания не исключает возможности возобновления регулярного посещения порта Силламяэ в будущем.