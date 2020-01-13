Продавцы топлива: план Хельме по снижению акцизов имеет ограниченное влияние

Министр финансов Мартин Хельме Фото: Лийз Трейманн

Крупнейшие эстонские продавцы топлива поддерживают план министра финансов Мартина Хельме снизить акциз на дизельное топливо, но в то же время они предупреждают, что данный шаг будет иметь ограниченное влияние, передает Rus.Postimees.

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Например, директор по логистике Olerex Прийт Пыллусте, считает, что акциз следует снизить до уровня соседей. «Клиенты выиграют от снижения акциза Но для того, чтобы это имело влияние, его необходимо опустить до уровня Литвы», - сказал Пыллусте.

По словам менеджера по маркетингу и коммуникации Neste Ристо Сюллусте, снижение акциза на дизельное топливо будет иметь положительное влияние на конкурентоспособность транспортных предприятий, а также на уровень цен на всем внутреннем рынке. В то же время, если судить по отзывам бизнес-клиентов, снижение акциза не принесет желаемого результата.