В Тарту меняется коалиция: реформисты ведут переговоры с соцдемами

Тарту Фото: Вейко Тыкман

Вчера фракция Партии реформ в Тартуском горсобрании решила прекратить сотрудничество с Центристской партией и начать переговоры о формировании коалиции с Социал-демократической партией, передает rus.err.ee.

Партия реформ приняла такое решение из-за конфликта внутри Центристской партии, который разгорелся в связи с отставкой вице-мэра Моники Ранд.

Конфликт в тартуской организации центристов возник после смены правления округа. Новое правление заявило о желании заменить нынешних вице-мэров Монику Ранд и Мадиса Лепайыэ, назначив на их должности других центристов.

Ранд, изначально собиравшаяся подать в отставку с 1 января, в итоге решила остаться на своем посту. По ее словам, она так и не получила обещанную ей взамен новым главой тартуского округа Центристской партии Яаном Тоотсом должность.

Центристы исключили Ранд из партии.