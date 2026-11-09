Назад Apollo откажется от русскоязычной художественной литературы и оставит на русской полке только учебники Сеть книжных магазинов Apollo перестанет продавать художественную и другую литературу общего характера на русском языке с 2027 года. На полках останутся только учебные издания от местных поставщиков. Продажи русскоязычных книг падают уже несколько лет, а пополнять ассортимент новинками трудно, объясняют в компании.

«Ассортимент литературы на русском языке в Apollo постепенно сокращается, и начиная с первого квартала 2027 года в нашем ассортименте останется русскоязычная учебная литература», – подтвердил ДВ руководитель отдела маркетинга Apollo Ардо Красс. Первоначально информация начала приходить от источников на издательском рынке – Apollo перестал закупать у них книги на русском.

Причины экономические, отметил он, это «устойчивое снижение объемов продаж русскоязычной литературы в наших магазинах за последние годы». «Одна из главных причин этого – сложность пополнения ассортимента новыми произведениями, чтобы он оставался привлекательным для читателей», – пояснил Красс.

Компания хочет, чтобы выбор книг «как можно лучше отвечал пожеланиям и читательским интересам наших клиентов». «Продажи русскоязычной литературы снижаются, а интерес к англоязычной литературе растет, и ее выбор на международном издательском рынке шире и разнообразнее», – говорится в ответе Apollo.

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Выручка Apollo Kauplused достигла пика в 2023 году – 21,3 млн евро, затем снизилась до 19,6 млн евро в 2025/2026 году. Покупателей, по оценке компании, сдерживали неуверенность в будущем и рост налоговой нагрузки, а во второй половине прошлого финансового года еще и счета за энергию.

Прибыль магазинов Apollo за два года сократилась с 1,83 млн до 224 тысяч евро. Расходы на персонал выросли на 13%, до 2,8 млн евро, хотя среднее число работников в пересчете на полную ставку сократилось со 115 до 109.

У Apollo 18 магазинов: 8 в Таллинне, 3 в Тарту, 2 в Пярну и по одному в Кейла, Раквере, Вильянди, Хаапсалу и Курессааре, а также интернет-магазин. За год открылись магазины в Apollo Plaza в центре Таллинна и в Кейла, а в начале 2026 года закрылся магазин в Mustamäe keskus.

Книжная сеть приносит группе небольшую часть выручки всей Apollo Group: если в прошлом году выручка составила 257 млн евро, то рост на 13% обеспечили в основном рестораны. На Apollo Kauplused пришлось менее 8% этой суммы.

Русские книги – в дефиците с 2022 года

О проблемах с поставками книг на русском языке продавцы говорят с начала полномасштабной войны России против Украины. Весной 2022 года руководитель таллиннского Дома русской книги «Библиоглобус» Сергей Фурманюк говорил ДВ , что дефицит книг на русском языке уже наступил: поставки из России шли через очереди на границе и таможенные проверки. Тогда же Rahva Raamat сообщала, что ищет поставщиков русскоязычных книг за пределами России.

В первые недели войны сеть Prisma сняла с полок книги, изданные в России, но вскоре вернула их, сославшись на отсутствие реальных альтернатив. Rahva Raamat тогда отказалась убирать русскоязычные издания: в компании указывали, что из продажи пропали бы и учебные материалы, которыми пользуется эстонская система образования, и детские книги, и классика.

Эстонские издательства выпускают в основном книги на эстонском: в 2024 году в стране вышли 3693 книги и брошюры, из них 2736 – на эстонском языке. На все остальные языки, включая русский и английский, пришлось 957 названий.

В Латвии правила для русскоязычных книг ужесточили. С 1 января книги на русском языке лишились льготной ставки налога с оборота: вместо 5% к ним применяется стандартная ставка 21%. С 1 сентября в Латвию запрещено ввозить книги, газеты и другую печатную продукцию из России и Беларуси. В начале сентября Служба госбезопасности Латвии провела обыски в четырех магазинах сети Mnogoknig в Риге и окрестностях в рамках уголовного дела о возможном нарушении санкций ЕС. Магазины Mnogoknig работают и в Эстонии.

В Apollo допускают, что часть покупателей будет искать такие книги в других местах. «Мы понимаем, что из-за этого изменения часть читателей может начать искать русскоязычную литературу общего характера в других каналах продаж», – признает Красс. «Все читатели по-прежнему желанны в наших книжных магазинах, и мы хотим предлагать им разнообразный выбор, соответствующий их ожиданиям», – добавил Красс.