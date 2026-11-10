Хендрик Агур покидает должность руководителя Ида-Вируского центра профобразования

«Эта масштабная работа потребовала огромных усилий от всего коллектива учебного заведения и столкнулась с довольно серьезным сопротивлением со стороны местного сообщества. Я благодарен всем преподавателям, которые помогали учащимся адаптироваться к обучению на эстонском языке, а также всем коллегам, вложившим свои знания, время и силы в успешное осуществление этих перемен. Переход на обучение на эстонском языке – не разовый проект, который однажды можно объявить завершенным. Это долгосрочная работа, для достижения результатов которой необходимы последовательность, профессионализм и общая воля», – отмечает Агур.
Уходу Хендрика Агура предшествовала целая череда скандалов. В октябре ДВ сообщали
о подозрении Агура в мошенничестве с использованием служебного положения. По версии следствия, он запрашивал компенсацию за поездки на личном автомобиле, которые фактически не совершал. Предварительная сумма ущерба составляла около 4500 евро. Агур признал предоставление недостоверных сведений, объяснил это ошибочным пониманием компенсации как части зарплаты и сообщил, что вернул деньги.
Вскоре стало известно
о сокращении пяти ставок преподавателей эстонского языка в профтехе. После перехода училища на эстонский язык обучения выяснилось, что сотням учащихся не хватает языковых знаний для освоения профессии, и Агур призывал педагогов со всей страны приехать работать в Ида-Вирумаа. Однако осенью части учителей уже не хватило нагрузки: за год число учащихся уменьшилось почти на 15%, с 2063 до 1756 человек, а интенсивный курс эстонского сократили с 26 до 16 часов в неделю. При этом училище по-прежнему не могло найти эстоноязычных преподавателей ряда специальностей. Агур объяснял, что сокращаемым предлагали вакансии преподавателей профессий (например, сварщиков), но необходимой профессиональной квалификации у них не было.
После этого в соцсетях и во внутренней почтовой рассылке учебного заведения появилась жалоба
студента третьего курса Антона Волкова на оборудование, нехватку преподавателей и организацию учёбы. Часть проблем директор признал, другие претензии оспорил. После обсуждения во внутренней рассылке сотрудники училища обратились в полицию. Полицейские побеседовали с учащимися, но нарушений не выявили.
Сейчас Агур благодарит в том числе тех, кто задавал критические вопросы и обращал внимание на проблемы: по его словам, училище должно быть местом, где критику можно высказывать и где с ней работают по существу.
«Я ухожу, училище продолжает работать», – написал он.
Министерство образования и науки сообщило, что объявит открытый конкурс на должность нового руководителя училища. До его окончания обязанности директора Ида-Вирумааского центра профессионального образования будет исполнять директор Ярвамааского прикладного колледжа Рейн Оселин.
Руководитель отдела государственных школ Министерства образования и науки Райно Либлик сказал, что самое важное — обеспечить бесперебойную работу училища и чувство уверенности как у учащихся, так и у всего коллектива:
«Ида-Вирумааский центр профессионального образования перешёл на обучение на эстонском языке, и для министерства важно, чтобы эта работа последовательно продолжалась, а учащиеся получали качественное профессиональное образование на эстонском языке. Посредством открытого конкурса мы ищем для Ида-Вирумааского центра профессионального образования руководителя, способного сплотить коллектив училища и укрепить его сотрудничество с работодателями региона, местными самоуправлениями и министерством».