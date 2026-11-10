Назад Хендрик Агур покидает должность руководителя Ида-Вируского центра профобразования Директор Ида-Вируского центра профобразования сообщил о том, что покидает должность. Его последним рабочим днем станет 13 ноября 2026 года.

«Это решение далось мне нелегко, и я ухожу с тяжелым сердцем, поскольку вложил в это учебное заведение и его развитие много времени, сил и личной самоотдачи. Многое из начатого еще не завершено, и, конечно, мне хотелось бы увидеть результаты наших совместных усилий в долгосрочной перспективе. Тем не менее я считаю, что в сложившейся ситуации правильнее всего дать учебному заведению и его учредителю возможность спокойно работать, чтобы учащиеся могли получать образование в благоприятной для их развития среде, а преподаватели и все остальные сотрудники – сосредоточиться на своей повседневной работе и поддержке учащихся», – пишет Агур в своем обращении, опубликованном в Фейсбуке и разосланном сотрудникам учебного заведения.

Агур замечает, что последние годы стали для Ида-Вирумааского центра профессионального образования временем масштабных перемен. «Учебное заведение, работающее в трех городах – Йыхви, Силламяэ и Нарве, – преобразовано в профессиональное учебное заведение с преподаванием на эстонском языке. Центр претерпел глубокие изменения, которые выходят далеко за рамки смены языка обучения. Изменились организация учебного процесса, преподавательский состав, структура управления, принципы работы и внутренняя культура. Учебное заведение постепенно становится эстонской школой», – констатирует он.

«Переход на обучение на эстонском языке был непростым. Он оказался сложным как для учащихся, преподавателей и других сотрудников, так и для местного сообщества в целом. Перед нами стояли чрезвычайно серьезные вызовы. В определенный момент нам пришлось признать, что уровень владения эстонским языком у многих учащихся пока не позволяет им полноценно получать профессиональное образование на эстонском языке, – пишет Агур. – Перед нами встал выбор: продолжать учебный процесс, внешне сохраняя видимость обычной работы, или искать реальные решения, которые помогли бы учащимся достичь необходимого уровня владения языком. Мы выбрали второй путь и приступили к организации интенсивного обучения эстонскому языку и дополнительной поддержки с учетом потребностей учащихся».