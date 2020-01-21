В законопроекте о второй пенсионной ступени произошли важные изменения

Каспар Аллик • 21 января 2020Поделиться:НовостиТолько для подписчиковВ законопроекте о второй пенсионной ступени произошли важные измененияПредседатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк. Фото: Рауль Меэпенсионная реформавторая пенсионная ступеньПоделиться:Статьи по теме30. октябрь 2019Минфин опубликовал законопроект пенсионной реформы23. август 2019Вторая пенсионная ступень: что изменится?23. сентябрь 2019Не умеете копить - не выходите из второй ступени27. март 2019Вторая пенсионная ступень будет менятьсяВсе статьи по теме