Каспар Аллик • 21 января 2020
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В законопроекте о второй пенсионной ступени произошли важные изменения

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк.  Фото: Рауль Меэ
пенсионная реформавторая пенсионная ступень
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