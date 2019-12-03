Изъятые из II пенсионной ступени деньги будут доступны для судебных исполнителей

Министр финансов Мартин Хельме Фото: Андрас Кралла

Вчера министр финансов Мартин Хельме подтвердил, что если по итогам реформы человек решит изъять из второй пенсионной ступени свои накопления, то они не будут неприкосновенны для судебного исполнителя или кредитора, передает Rus.Postimees.

Вчера в Рийгикогу прошло первое чтение законопроекта пенсионной реформы, согласно которой вторая пенсионная ступень станет добровольной для всех, а накопления можно будет изъять.