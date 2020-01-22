Еще один краудфандинг напугал инвесторов - под вопросом судьба 31 млн евро

Envestio обещала высокий процент. Фото: Envestio

Инвестировавшие через эстонскую краудфандинговую платформу Envestio опасаются, что стали жертвами мошенничества. Компания перекладывает вину на других участников рынка.

По состоянию на сегодняшний день домашняя страница Envestio не работает, а в Facebook и Telegram звучат обвинения в мошенничестве и идут разговоры о потерянных деньгах.