Каспар Аллик • Ярослав Тавгень • 22 января 2020
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Еще один краудфандинг напугал инвесторов - под вопросом судьба 31 млн евро
Инвестировавшие через эстонскую краудфандинговую платформу Envestio опасаются, что стали жертвами мошенничества. Компания перекладывает вину на других участников рынка.
По состоянию на сегодняшний день домашняя страница Envestio не работает, а в Facebook и Telegram звучат обвинения в мошенничестве и идут разговоры о потерянных деньгах.
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