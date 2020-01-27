ERGO зарегистрировала в Эстонии около 31 000 страховых случаев за год

По словам руководителя отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерины Лепвальтс, средние суммы ущерба и выплаты в прошлом году увеличилась по нескольким причинам. Фото: ERGO

В прошлом году одна из крупнейших страховых компаний ERGO зарегистрировала в Эстонии 30 920 страховых случаев. Это на 2430, т.е. на 8,5% больше, чем годом ранее. Общая сумма выплаченных ERGO компенсаций достигла в прошлом году 36,8 миллиона евро, продемонстрировав за год рост на 2,5 миллиона евро (7,4%), сообщило предприятие.

Большую часть зарегистрированных страховых случаев составляют связанные с автомобилями случаи ущерба – о них страховую компанию уведомлял 17 555 раз. В свою очередь, из них немногим более половины случаев были происшествиями в рамках страхования каско. Их было зарегистрировано 9453, средний размер ущерба составил 1305 евро.