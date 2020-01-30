Кийк: соцмин по-прежнему считает, что вторая ступень нужна

Министр социальных дел Танель Кийк Фото: Рауль Меэ

Как рассказал "Деловым ведомостям" министр социальных дел Танель Кийк, политическая воля государства не помешает повышению финансовой грамотности людей, а задача министерства - предоставить людям всю необходимую информацию о возможностях накоплений. Прогнозов, сколько человек решит прекратить выплаты в пенсионный фонд и, следовательно, какая сумма в итоге поступит в бюджет, нет.

Вчера Рийгикогу проголосовал за реализацию реформы второй пенсионной ступени.