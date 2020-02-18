Levikom подала на Катри Райк заявление в прокуратуру

Председатель парламентской специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк (СДПЭ). Фото: Лийз Трейманн

Эстонская телекоммуникационная компания Levikom подала заявление в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении главы парламентской специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк (Социал-демократическая партия) в связи с фальсификацией протокола заседания о конкурсе на распределение частот мобильной связи 5G. Сама Райк все обвинения отрицает, передает rus.err.ee.

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На прошедшем 16 января заседании спецкомиссии по просьбе Levikom обсуждалась ситуация вокруг конкурса на распределение частот мобильной связи 5G. Помимо членов комиссии, в заседании участвовали вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут, руководитель отдела связи Тыну Нирк и гендиректор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк.

По оценке Levikom, протокол заседания комиссии, который был обнародован 27 января, был выборочно отредактирован, в нем произвольно искажены формулировки, а некоторые важные высказывания вовсе исключены.

Сама Райк сообщила ERR, что не понимает, как такое может утверждать Levikom, ведь его представители в заседании комиссии не участвовали.