Levikom подала на Катри Райк заявление в прокуратуру
Эстонская телекоммуникационная компания Levikom подала заявление в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении главы парламентской специальной комиссии по борьбе с коррупцией Катри Райк (Социал-демократическая партия) в связи с фальсификацией протокола заседания о конкурсе на распределение частот мобильной связи 5G. Сама Райк все обвинения отрицает, передает rus.err.ee.
На прошедшем 16 января заседании спецкомиссии по просьбе Levikom обсуждалась ситуация вокруг конкурса на распределение частот мобильной связи 5G. Помимо членов комиссии, в заседании участвовали вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Сийм Сиккут, руководитель отдела связи Тыну Нирк и гендиректор Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Каур Каяк.
По оценке Levikom, протокол заседания комиссии, который был обнародован 27 января, был выборочно отредактирован, в нем произвольно искажены формулировки, а некоторые важные высказывания вовсе исключены.
Сама Райк сообщила ERR, что не понимает, как такое может утверждать Levikom, ведь его представители в заседании комиссии не участвовали.