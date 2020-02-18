Союз интернет-торговли: Amazon хочет быть лидером рынка

Склад Amazon. Фото: Scanpix

По словам главы Эстонского Союза интернет-торговли Тыну Вяэта, Amazon в Северные страны идет не с маленькими амбициями, но и малые предприятия сохранят конкурентные преимущества.

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Вяэт сказал, что был давно в курсе планов Amazon расшириться в Северную Европу. По его словам, компания уже год рассматривает возможности для складов в Финляндии и Швеции. "У Amazon огромные ресурсы, и если они решают выйти в какой-то регион, то для них важна позиция лидера рынка, и нет особой разницы, платить миллион или миллиард за услугу", - сказал Вяэт.

Расширение Amazon в Северные страны, по его словам, хорошая новость для потребителя, так как товар будет идти не 14-28 дней, а 2-5 дня. Но это может негативно сказаться на мелких продавцах, держащих малые интернет-магазины.

Вяэт сказал, что за последний год жители Эстонии стали делать больше покупок в местных интернет-магазинах. За год рост интернет-торговли составил 35%, но в заграничных магазинах было совершено на 20% меньше покупок, чем годом ранее.

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По словам Вяэта, многие эстонские интернет-торговцы освежили свои онлайн-магазины, обещая более быструю доставку и более продолжительный период возврата товара. “За местными продавцами сохранятся определенные конкурентные преимущества, а более плотную конкуренцию можно только приветствовать, она обеспечит более широкий выбор продукции для потребителей, в том числе и с Amazon”, - сказал он.