Forbes опубликовал имя богатейшей жительницы России

Основательница онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России.

Татьяна Бакальчук осенью 2019 года на вручении награды российского журнала GQ. Фото: Scanpix

С состоянием в $1,4 млрд она обогнала бессменного лидера Елену Батурину, пишет российский Forbes.

Wildberries – один из наиболее популярных в России интернет-магазинов одежды, электроники, детских товаров, товаров для дома. Помимо РФ работает также в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. В январе 2020 года компания начала работать на рынке ЕС, открыв продажи в Польше. В декабре 2019 года через интернет-магазин ежедневно оформлялось 750 тысяч заказов.

Cейчас состояние Бакальчук составляет $1,4 млрд, состояние Батуриной - $1,2 млрд.

В 2019-м оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 млрд рублей. Стоимость компании оценивается на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.