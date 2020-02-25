Элийза Матсалу • 25 февраля 2020
Новости
Только для подписчиков
Недвижимость

Рынок недвижимости в маленьких городах становится активнее

По словам члена правления LVM Kinnisvara Ингмара Саксинга, может показаться, что в предпочтении только квартиры в новых домах, но на старые квартиры тоже есть покупатель.  Фото: Рауль Меэ

Хотя 80% от всех сделок купли-продажи недвижимости происходит в Таллинне, есть один небольшой город, демонстрирующий хорошие результаты, рассказал член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Недвижимость
    Самое читаемое