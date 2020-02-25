Элийза Матсалу • 25 февраля 2020
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Рынок недвижимости в маленьких городах становится активнее
По словам члена правления LVM Kinnisvara Ингмара Саксинга, может показаться, что в предпочтении только квартиры в новых домах, но на старые квартиры тоже есть покупатель. Фото: Рауль Меэ
Хотя 80% от всех сделок купли-продажи недвижимости происходит в Таллинне, есть один небольшой город, демонстрирующий хорошие результаты, рассказал член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.
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