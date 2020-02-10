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Цены на квартиры в Эстонии различаются в 100 раз

По данным Земельного департамента, в 2019 году было совершено порядка 60 000 сделок купли-продажи общей стоимостью 4 млрд евро. Фото: Рауль Меэ

Из анализа Земельного департамента следует, что цены на квартиры в различных регионах Эстонии отличаются в 100 раз.

По данным Земельного департамента, в 2019 году было совершено порядка 60 000 сделок купли-продажи общей стоимостью 4 млрд евро. По сравнению с 2018 годом количество сделок снизилось на 0,2%, а их стоимость выросла на 4%.