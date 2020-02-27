Какие меры принимает сеть Prisma в связи с коронавирусом?

Торговая сеть Prisma разослала в свои магазины дополнительные инструкции о соблюдении гигиенических процедур.

Фото: Andras Kralla

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Руководитель по коммуникациям Prisma Иво Рулль сказал, что сегодня всем сотрудникам было отправлено электронное письмо, касающееся случая заражения коронавирусом в Эстонии. В нем подчеркивалась необходимость соблюдения обычных правил гигиены и рекомендовалось оставаться дома в случае явных признаков простуды, таких как кашель или насморк.

Он добавил, что и как в самой сети Prisma Peremarket, так и в концерне SOK, в который она входит, имеются подробные планы реагирования на кризисы различного уровня. По словам Рулля, Prisma позаботилась о том, чтобы каждый сотрудник имел доступ к дезинфицирующим средствам, и что сотрудники обязаны чистить руки и инструменты.

В комнатах отдыха Prisma есть мед, имбирь и лимон для укрепления здоровья, осенью у работников была возможность сделать прививку от гриппа за счет компании, перечислил он.

Отвечая на вопрос, есть ли какие-либо группы товаров, которыми Prisma запасается или уже запаслась, Рулль сказал, что магазины Prisma по-прежнему предлагают ассортимент гигиенических средств, консервов, сухих ингредиентов и предметов первой необходимости. «Наши магазины будут открыты 24/7, пока не поступят другие распоряжения от государства», - добавил он

По словам Рулля, Prisma следит за ситуацией и следует государственным предписаниям и распоряжениям материнского концерна.