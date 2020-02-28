Линнамяэ не смог купить Piletilevi

Пункт продажи билетов Piletilevi в торговом центре Solaris. Фото: Лийз Трейманн

Инвестиционное предприятие UP Invest OÜ не достигло договоренности с фирмой Baltic Ticket Holdings OÜ (BTH) о купле-продаже предприятия Piletilevi, передает Postimees.

По словам исполнительного директора фирмы и члена правления UP Invest Свена Нуутманна, в сделке купли-продажи не были достигнуты предварительные условия, обозначенные как необходимые для вступления сделки в силу. Суть этих условий стороны не стали комментировать.

Предприятия UP Invest и Baltic Ticket Holdings вели переговоры о купле-продаже Piletilevi с осени прошлого года. В ноябре UP Invest получило от департамента конкуренции разрешение на покупку ВТН.

Собственниками UP Invest являются Маргус Линнамяэ (70%) и Ивар Венделин (20%).