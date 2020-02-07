Кристьян Пруул • Яанус Вогельберг • 7 февраля 2020
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TERVE PERE APTEEK OÜ

Линнамяэ заявил, что потребует компенсации в случае реализации аптечной реформы

Фото: Эйко Кинк, Рауль Меэ

Он также заявил, что передал аптеки провизорам.

«Я своё предприятие выстраивал 25 лет, и очевидно, что это имеет цену. Конституция даёт нам право на справедливую компенсацию при принудительном отчуждении, и государство должно возместить предпринимателям ущерб», - сказал владелец оптового продавца лекарств Magnum AS Маргус Линнамяэ.

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    TERVE PERE APTEEK OÜ
    Margus Linnamäe
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