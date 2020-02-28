Šiauliu Bankas нарастил объемы, но потерял в прибыли

Акция Šiauliu Bankas торгуется на уровне 0,5 евро. Фото: Verslo Žinios

В последнем квартале прошлого года прибыль литовского Šiauliu Bankas снизилась.

В четвертом квартале 2019 года чистая прибыль концерна снизилась с 19 млн евро до 10,9 млн евро. При этом вырос процентный доход с 17,1 млн до 19,8 млн. В сегменте платежей снижение составило с 3,9 млн евро до 3,6 млн евро.

Операционная прибыль за квартал резко снизилась с 19 млн евро до 15,7 млн евро. Причина - более высокие затраты на заработную плату, почти на 2 миллиона возросшие расходы на страхование и почти на 2 миллиона евро более высокие “прочие коммерческие расходы”. Обесценение кредитов и активов составило 3,5 млн евро.

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За год процентный доход Šiauliu Bankas вырос с 62,8 млн до 72,4 млн евро, доход с плат за услуги 14,2 млн до 16,7 млн евро. За год чистая прибыль снизилась с 52,6 млн до 51,5 млн евро.

Сейчас акция Šiauliu Bankas торгуется на уровне 0,5 евро.

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