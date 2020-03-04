Харро Пуусильд • 4 марта 2020
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Коронавирус оказывает двоякое влияние на ряд предприятий
Производитель чистящих средств Estko и производитель дезинфицирующих средств Chemi Pharm подтвердили увеличение заказов, но при этом коронавирус вызывает перебои в поставке сырья из Китая.
Руководитель Estko Лийна Кикас рассказала порталу Tööstusuudised, что несколько поставщиков компании сообщили о трудностях, и в настоящее время идет работа над тем, чтобы эти проблемы не повлияли на работу предприятия.
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