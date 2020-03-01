Коронавирус напугал акул с Уолл-стрит

Коронавирус, распространяющийся все более уверенными шагами, успел натворить немало бед: унесенные жизни, тысячи зараженных, падение спроса на ряд товаров, начиная от немецких авто и заканчивая пивом Corona. Общество и бизнес страдают, инвесторы, предвидя растущее негативное влияние, скидывают акции. Однако было бы интересно узнать, что же думают крупные игроки и центральные банки по этому поводу. Начнем с последних.