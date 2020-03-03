ФРС внепланово снизила ставку из-за коронавируса

Глава ФРС Джером Пауэлл Фото: Брендон Смяловски, Reuters/Scanpix

Федеральная резервная система понизила базовую процентную ставку на 0,5 п.п. — с 1,5-1,75% до 1-1,25%.

Об этом сообщается на сайте регулятора. Решение было принято на созванном впервые с 2008 года экстренном заседании.

Понижение ставки в ФРС объяснили распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которая создает дополнительные риски для экономики.

Комментарий эксперта по инвестированию Фуада Расулова:

Федеральная резервная система пошла на снижение ставки на внеочередном заседании. Это первое внеочередное заседание со времен кризиса 2008 года. Да и снижение ставки на целых полпроцента (вместо обычных 0,25 процента) происходит очень редко. Что заставило Федрезерв пойти на снижение, нам всем ясно, но вот что будет дальше и каковы ожидания по заседаниям Банка в марте и апреле?

Последние заявления Федеральной резервной системы за неделю или даже за несколько дней до внеочередного заседания намекали на то, что Центральный банк внимательно следит за ситуацией и готов пойти на какие-то меры. Но вероятность внеочередного заседания была достаточно низкой - ведь оно уже было назначено на 18 марта. По всей видимости, Федрезев решил не откладывать на будущее то, что нужно непременно сделать сейчас. Причем даже то, что рынки перестали нервничать и показали бурный рост в понедельник, не остановило регулятора.

Если до марта ничего серьезного в экономике не случится, то, вероятно, ФРС оставит ставку на текущем уровне и уже в апреле снова пойдет на понижение на четверть процента. Судя по статистике по распределению с сайта Чикагской товарной биржи, рынки верят в это с вероятностью в 65 процентов (35 процентов - вероятность сохранения ставки на текущем уровне).

Итак, меры, которые принял Федеральный резерв, кажутся достаточно радикальными, и это должно успокоить рынки и дать толчок начавшемуся восстановлению рынка акций. Субъекты экономики почувствуют эти меры не сразу, так как зачастую от момента принятия решения, например, такого как изменение ставки, до момента, когда экономическая статистика отразит это изменение, проходит от 6 до 18 месяцев. Но что касается трейдеров, то можно сказать, что они отреагировали с опережением ровно в сутки. Совпадение или нет, но вчерашний бурный рост мог быть вызван повышенным уровнем оптимизма и ожиданием мощных стимулов со стороны ФРС.