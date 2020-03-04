Ограничения на продажу алкоголя в Таллинне вступят в силу в октябре и коснутся казино

Таллинн запрещает продажу алкоголя в барах по ночам. Фото: PantherMedia

Столичные казино и ночные клубы также попадут под действия постановления, предусматривающего установку ограничений на продажу алкоголя в барах, клубах и других развлекательных заведениях города, сообщила пресс-служба Таллиннской городской канцелярии.

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Проект постановления запрещает розничную продажу алкогольных напитков в местах общественного питания и развлекательных заведениях в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 2 до 6 часов утра, и в ночь на субботу и воскресенье с 3 до 7 часов утра.

В казино и ночных клубах розничная продажа алкогольных напитков в помещениях запрещена в ночь на понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 3 до 6 утра, и в ночь на субботу и воскресенье с 4 до 7 часов утра. Ограничения не действуют в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.

Ограничения не затронут заведения, расположенные в пассажирском порту и Таллиннском аэропорту.

Новую версию постановления, которое должно вступить в силу 1 октября, на своем заседании в среду, 4 марта, утвердила столичная городская управа. Теперь документ будет передан на обсуждение в горсобрание.