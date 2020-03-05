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На Rimi и Maxima давит рост зарплат

В 2018 году Rimi Eesti Food AS работали почти 2700 сотрудников. Фото: Рауль Меэ

Давление на зарплаты влияет и на торговые сети, из-за чего сложно удержать сотрудников, отметили руководители по персоналу Rimi и Maxima.

Руководитель по персоналу Rimi Кайре Теро сказала, что давление на зарплаты ощущается. Быстрый рост зарплат, по ее словам, это неплохой показатель, если вместе с ним растет и добавочная стоимость товара или услуги. Сейчас в Эстонии такой тенденции не наблюдается, отметила она.