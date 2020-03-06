Кристель Хярма • Каспар Аллик • 6 марта 2020
Новости
Только для подписчиков
Недвижимость

Рынок недвижимости ждет от Luminor встряски

Глава Luminor Эркки Раазуке сказал, что Luminor станет более активным на рынке кредитования.  Фото: Андрас Кралла

Полученное Luminor финансирование с негативной процентной ставкой может в конце концов усилить конкуренцию на рынке жилищных кредитов и привести в итоге к снижению интрессов.

Вчера Luminor сообщил, что эмитировал облигации с залоговым обеспечением. Сумма эмиссии – 500 млн евро.

    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Недвижимость
    Самое читаемое