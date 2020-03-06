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Рынок недвижимости ждет от Luminor встряски

Глава Luminor Эркки Раазуке сказал, что Luminor станет более активным на рынке кредитования. Фото: Андрас Кралла

Полученное Luminor финансирование с негативной процентной ставкой может в конце концов усилить конкуренцию на рынке жилищных кредитов и привести в итоге к снижению интрессов.

Вчера Luminor сообщил, что эмитировал облигации с залоговым обеспечением. Сумма эмиссии – 500 млн евро.