Кристель Хярма • Каспар Аллик • 6 марта 2020
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Рынок недвижимости ждет от Luminor встряски
Глава Luminor Эркки Раазуке сказал, что Luminor станет более активным на рынке кредитования. Фото: Андрас Кралла
Полученное Luminor финансирование с негативной процентной ставкой может в конце концов усилить конкуренцию на рынке жилищных кредитов и привести в итоге к снижению интрессов.
Вчера Luminor сообщил, что эмитировал облигации с залоговым обеспечением. Сумма эмиссии – 500 млн евро.
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