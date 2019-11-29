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В Норвегии расследуют дело об отмывании денег через банк DNB

Норвежские власти расследуют, нарушил ли банк DNB (материнская компания эстонского банка Luminor) закон в связи с переводами, сделанными от лица исландской рыболовной компании Samherji, предположительно намеревавшейся подкупить намибийских политиков.

Расследование началось после вышедшей на исландском телевидении новости о том, что рыболовная компания Samherji заплатила властям Намибии миллионы долларов, чтобы получить квоты на вылов.