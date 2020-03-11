"Через 2 недели эстонский бизнес прочувствует нехватку контейнеров"

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"Мартин Хельме сказал, что кризис уже наступил. С ним стоит согласиться", - считает член правления HHLA TK Estonia Андрес Уусоя.

В китайских портах торговые суда с контейнерами, наполненными товаром, стоят. Они никуда не движутся из-за того, что в стране были остановлены производства из-за коронавируса. Простаивание судов привело к нехватке контейнеров и, как следствие, их подорожанию. Руководитель HHLA TK Estonia, через 2 недели эстонский бизнес ощутит это на себе.