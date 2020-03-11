Глава Европейского центрального банка объявила об угрозе экономического шока, сопоставимого с кризисом 2008 года

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса. Фото: Shutterstock

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года, если страны ЕС не примут срочные меры в ответ на распространение коронавируса.

Об этом Лагард заявила в ходе телефонной конференции с лидерами Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.