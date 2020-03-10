Dow Jones просел на 2000 пунктов. Рынкам поможет... Трамп?

Если в пятницу индекс Dow Jones находился на уровне 26 000 пунктов, то в понедельник - уже на уровне 24 000.

Понедельник - худший день для индекса Dow Jones не с какого-то там года, а за всю историю расчета индекса. Правда, речь идет об абсолютном значении в пунктах, а не относительном, процентном. Старейший индекс американского фондового рынка просел более чем на 2000 пунктов на панике, которая, в свою очередь, была вызвана последствиями влияния коронавируса и мощнейшим обвалом цен на энергоносители. Понедельник был закрыт практически на минимумах, и это значило, что индексы просели уже на 20 процентов от своих пиковых значений. На биржевом языке это та грань, которая разделяет «бычий» и «медвежий» рынки, и именно проба этой отметки заставит многих попрощаться с идеей о скором восстановлении и, вероятно, усилит панические продажи.

Но неожиданно фьючерсы на американские индексы, которые торгуются практически круглые сутки, показали восстановление, и уже к утру вторника фьючерс на самый главный индекс в мире - S&P 500 - подрос на 3,5%. Что же случилось? Сработал важный уровень или кто-то помог инвесторам и спекулянтам?