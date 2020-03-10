Лечение экономики коронавирусом

Почему рынки падают и все громче слышны голоса тех, кто предрекает кризис? При ответе на этот вопрос на ум в первую очередь может прийти печально известный коронавирус. Несомненно, в таком ответе есть доля правды, однако в действительности вирус играет, скорее, ту роль, которую вот уже как несколько лет не осмеливались брать на себя предприниматели, инвесторы, правительства и центробанки.

Дмитрий Фефилов Фото: Andras Kralla

Коронавирус - это классическое воплощение теории «чёрного лебедя» Нассима Николаса Талеба, которая описывает неожиданные и труднопрогнозируемые события. Достаточно вспомнить, как вели себя рынки, когда злополучный вирус лишь только набирал обороты в Китае - даже когда источник заболевания, город Ухань, пришлось блокировать, на бирже и в мире в целом мало кто обратил на это внимание. Однако только когда география заболевания расширилась, стало очевидно, что что-то не так, и мы можем стоять на пороге кризиса.