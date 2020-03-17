dv.ee • 17 марта 2020
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Поддержка бизнеса

Государство тесно сотрудничает с банками, разрабатывая меры поддержки для бизнеса

Фото: Райго Паюла

Премьер-министр Юри Ратас встретился сегодня с представителями банковского сектора, чтобы обсудить возможные экономические и политические меры в связи с введенным чрезвычайным положением и распространением коронавируса и влиянием этих обстоятельств на экономику. Банки подтвердили, что прилагают усилия, чтобы обеспечить необходимую стабильность, сообщило коммуникационное бюро правительства.

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