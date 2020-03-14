Правительство: спортивные клубы, спа, детские комнаты должны быть закрыты; сообщение с островами ограничивается

В субботу вечером правительство распорядилось о дополнительных ограничениях в связи с чрезвычайной ситуацией. В частности, ограничивается сообщение между материком и островами, также нельзя работать спортивным клубам, спа, детским комнатам и дневным центрам.

Премьер-министр Юри Ратас Фото: Андрас Кралла

Ограничение на сообщение с островами

Введены ограничения на передвижение на/c островов Хийумаа, Сааремаа, Мухумаа, Вормси, Кихну и Рухну.

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Решение вступит в силу немедленно, и ограничение на передвижение останется в силе сперва в течение двух недель, после чего глава чрезвычайной ситуации (премьер-министр Юри Ратас) и правительственная комиссия решат, следует ли продлить существующие ограничения.

На острова могут попасть только те, чье постоянное место жительства находится там. Другие люди не должны ехать в этот район. Те, кто сейчас находится на островах, могут вернуться оттуда.

Ограничение не распространяется на перевозку грузов и предоставление жизненно важных услуг.

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Чтобы избежать тесного контакта, пассажиры паромов должны оставаться в автомобилях или автобусах на открытой палубе парома.

С ограничением на пассажирские перевозки должны считаться следующие компании: TS Laevad OÜ, AS Kihnu Veeteed, Transaviabaltika и Diamond Sky. Дальнейшее руководство предоставит Министерство экономики и коммуникаций.

Ограничение на посещение мест проведения досуга

Тренажерные залы, спортивные клубы, спортивные залы, спа-центры, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты должны быть закрыты.

Тренажерные залы, бассейны, сауны и спа при отелях также должны быть закрыты.

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Ограничение не распространяется на предоставление социальных и медицинских услуг, таких как продовольственная помощь, услуги опеки, лечения и реабилитации.

Как отмечается в пресс-релизе правительства, страна готовит экономические меры поддержки, в том числе для туристического сектора, испытывающего трудности. Правительственный комитет обсудит их на следующей неделе.

Распоряжение правительства об ограничении сообщения с островами (в формате PDF, на эстонском языке):

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Распоряжение правительства для спротзалов, спа, детских комнат и т.д. (в формате PDF, на эстонском языке):

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