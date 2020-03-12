Правительство объявило чрезвычайное положение

Правительство сегодня решило объявить чрезвычайное положение, которое обусловлено тем, что коронавирус начал распространяться внутри страны.

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Заседание правительства длилось до позднего вечера. Пресс-конференция парвительства назначена на 9.00 пятницы. Утром премьер-министр будет в эфире в утренней передачи Terevisioon на канале ETV.

Число зараженных коронавирусом по состоянию на вечер четверга составляет 27 человек.

Правительство ввело в Эстонии чрезвычайное положение до 1 мая

В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение. Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения, сообщила пресс-служба правительтсва поздно вечером 12 марта.

Изменение касается также школ, культурной жизни и судоходства. Под запретом публичные мероприятия.

«Абсолютным приоритетом правительства является защита здоровья жителей Эстонии, - подчеркнул премьер-министр Юри Ратас. – Чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы Эстония могла наиболее эффективно противостоять распространению коронавируса. Государство должно дать населению ясные и при необходимости обязательные к исполнению инструкции, которые помогут остановить вирус».

Премьер-министр добавил, что одних только усилий государства для преодоления кризиса недостаточно. «Мы в ситуации, когда каждый человек должен внести свою лепту в защиту здоровья населения. Я понимаю неудобства, которые всем нам причиняет введение чрезвычайного положения, но на кону защита не только здоровья, но и жизней людей».

Юри Ратас сказал также, что, поскольку распространение вируса – это комплексная проблема, которая влияет на разные сферы жизни Эстонии, то борьба с ним требует чрезвычайных мер. «Помимо общественного здоровья необходимо также эффективно и оперативно решать проблемы, связанные с экономикой», - сказал премьер-министр.

«Чрезвычайную ситуацию, вызванную распространением вируса, больше нельзя решать без применения руководящих мер, предусмотренных Законом о чрезвычайной ситуации», - добавил он.

Предложение ввести чрезвычайную ситуацию сделала правительственная комиссия, которой руководит премьер-министр. Комиссия соберется на новое заседание в пятницу, 13 марта.

Чрезвычайное положение касается следующего:

Публичные собрания Запрещены все публичные собрания. Учебная работа в образовательных учреждениях

С понедельника 16 марта школам следует приостановить обычную учебную работу, перейдя на удаленное и домашнее обучение.

Во всех начальных и основных школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях, вузах и университетах завтра, 13 марта, нужно подготовить внутренний инфодень, в ходе которого учащимся должны быть розданы указания и материалы для дальнейшей организации учебной работы.

В университетах и научных учреждениях будут продолжены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Работа образовательных учреждений для учащихся с особыми потребностями будет организована отдельно.

Будут ли оставаться открытыми детские сады и как будет организована их работа, будет решать местное самоуправление или другой владелец детского сада.

С понедельника, 16 марта, следует остановить деятельность кружков по интересам и секций.

Такая организация образовательной жизни будет сохраняться до тех пор, пока ситуация не изменится. Необходимость мер будет оцениваться каждые две недели.

Граница и международное судоходство

В пунктах пересечения границы будет введен санитарный контроль с целью выявления у людей симптомов вызванного коронавирусом заболевания.

Люди также должны будут на въезде в страну заполнить анкету, что позволит установить маршрут их поездки.

В аэропортах и портах будет введен санитарный контроль и там так же, как и в пунктах пересечения сухопутной границы будет необходимо заполнить анкету.

На морской линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн необходимо прекратить продажу круизных билетов.

В сотрудничестве с судоходными компаниями будут выработаны и применены меры по борьбе с распространением вируса.

Регионы, объявленные зоной риска

Министерство социальных дел и Министерство иностранных дел каждое утро будут пересматривать список регионов мира с высоким и среднем уровнем риска.

По состоянию на 12 марта это: Китайская Народная Республика, Италия, Иран, Южная Корея, ряд регионов Франции и федеральных земель Германии, австрийский Тироль, Япония, Сингапур и Мадрид, Каталония и Страна Басков в Испании. Жители Эстонии и иностранцы, пребывающие из этих мест, должны будут провести две недели в карантине.

Организация остальных сфер жизни

Библиотеки останутся открытыми в ограниченном объеме. До 1 мая будут закрыты для посещений музеи и кинотеатры. Представления, концерты и конференции под запретом. До 1 мая запрещены спортивные соревнования. В учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмах будет действовать запрет на посещения.

Читайте официальное заявление правительства по поводу чрезвычайной ситуации.

Государство может, в исключительных обстоятельствах, установить чрезвычайное положение, которое дает правительству широкие полномочия.

В случае чрезвычайного положения у правительства есть следующие полномочия:

1) Ввести запрет на пребывание, а также другие ограничения свободы передвижения. Это означает, что лица могут быть вынуждены покинуть зону чрезвычайного положения или ее часть, и им может быть запрещено находиться в зоне чрезвычайного положения или ее части. По возможности, доступ человека к жилью или рабочему месту должен быть сохранен.

2) Ограничить публичные собрания и публичные мероприятия.

3) Экспроприировать имущество. Например, топливо, продукты питания, медицинское обслуживание или другое расходуемое движимое имущество может быть отчуждено государством, если это строго необходимо для экстренной работы (например, для оказания помощи людям), а другие способы своевременного получения этих вещей являются необоснованно обременительными.

4) Принудительно брать имущество в пользование. Недвижимость или ее часть, здание, транспортное средство, машина, устройство или другое имущество могут быть временно принудительно использованы, если использование вещи строго необходимо для экстренной работы, а другие возможности для своевременного использования вещи отсутствуют или необоснованно обременительны.

5) Обязать работать. На физическое лицо может быть возложена обязанность выполнять неотложные работы, если компетентные органы или их добровольцы не могут выполнять неотложные работы или не могут делать это вовремя. Примеры такой экстренной работы включают помощь другим людям.

Что будет происходить в случае чрезвычайного положения?

Если правительство объявит чрезвычайное положение, этот случай станет первым в истории независимой Эстонии.

Кабинет министров назначит руководителя чрезвычайного положения (в текущей ситуации его можно было бы назвать "министром коронавируса"), который должен держать правительство в курсе всех событий, связанных с распространением вируса и борьбой с ним.

Ему будут подчиняться все руководители служб безопасности и спасения и он должен руководить всеми дальнейшими действиями, необходимыми для борьбы с вирусом: начиная с введения карантина и заканчивая экспроприацией активов, необходимых для кризисного управления, а также ограничениями на передвижение.

Только координация сил обороны, т.е. армии и Кайтселийта останется за премьер-министром.

Все владельцы СМИ должны будут объявить о чрезвычайном положении без задержки. То же самое относится и к прекращению чрезвычайной ситуации.

Коронавирус в Эстонии: что нужно знать

Инфономер по коронавирусу: 1247

МИД: В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса Covid-2019, просим хорошо обдумать надобность любой зарубежной поездки.

МИД особенно не рекомендует посещать Китайскую Народную Республику, Италию, Иран, Южную Корею. В дополнение к зонам повышенного риска коронавируса МИД также не рекомендует путешествовать в Японию, Сингапур, Францию, Германию, Испанию, Египет и Израиль.

Риск подвергнуться карантину может также внезапно возникнуть в других странах. МИД советует зарегистрировать свою зарубежную поездку на портале https://reisitargalt.vm.ee/

По возвращению из зон риска необходимо соблюдать карантин.

Департамент здоровья Эстонии рекомендует перенести международные мероприятия на вторую половину года

В первую очередь речь идет о международных мероприятиях. Согласно рекомендациям специалистов, пожилые люди и люди, входящие в группу риска, обязательно должны избегать массовых мероприятий в течение сезона инфекционных заболеваний.

Таллинн для предотвращения распространения коронавируса приостановил все зарубежные командировки как муниципальных, так и других подведомственных учреждений. В том числе школьные зарубежные поездки, учебные поездки и экскурсии.

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220 или в скорую помощь. Приходить в EMO не советуется, чтобы не распространять вирус.

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Информация о коронавирусе в Эстонии на русском языке

Русскоязычные рекомендации МИДа на основании рекомендаций Департамента здоровья: https://vm.ee/ru/koronavirus-2019-ncov