Виолетта Ланман • 17 марта 2020
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Ратас: важно избежать волны банкротств
Премьер-министр Юри Ратас пояснил, что для того, чтобы составить список самых критичных сфер, правительство использует отзывы представительских организаций и профессиональных союзов. Фото: Андрас Кралла
По словам премьер-министра Юри Ратаса, сейчас важно избежать волны банкротств предприятий и сокращения сотрудников. Министр финансов Мартин Хельме сообщил, что разрабатывается конкретное руководство для предприятий, столкнувшихся с налоговыми проблемами.
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