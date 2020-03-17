Виолетта Ланман • 17 марта 2020
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Ратас: важно избежать волны банкротств

Премьер-министр Юри Ратас пояснил, что для того, чтобы составить список самых критичных сфер, правительство использует отзывы представительских организаций и профессиональных союзов.  Фото: Андрас Кралла

По словам премьер-министра Юри Ратаса, сейчас важно избежать волны банкротств предприятий и сокращения сотрудников. Министр финансов Мартин Хельме сообщил, что разрабатывается конкретное руководство для предприятий, столкнувшихся с налоговыми проблемами.

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