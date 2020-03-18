Эстония может получить от ЕС 295 млн евро
Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул вчера вечером во время телеконференции с руководителями стран Европейского Союза и представителями институтов власти ЕС, что единодушие и сотрудничество помогут членам ЕС одержать верх над коронавирусом. Фото: Райго Паюла
Европейская комиссия предложила использовать еще не задействованные 37 миллиардов евро структурных средств для смягчения влияния кризиса на экономику. Для Эстонии это означает возможность получения примерно 295 миллионов евро на экономические меры, сообщила пресс-служба правительства.
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