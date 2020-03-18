Эстония может получить от ЕС 295 млн евро

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул вчера вечером во время телеконференции с руководителями стран Европейского Союза и представителями институтов власти ЕС, что единодушие и сотрудничество помогут членам ЕС одержать верх над коронавирусом. Фото: Райго Паюла