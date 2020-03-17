Правительство запретило ночной алкоголь по всей Эстонии

Правительство на сегодняшнем внеочередном заседании ввело ограничение на ночную продажу алкоголя по всей Эстонии, распространив ее помимо магазинов также на все заведения общепита и гостиничный сектор, сообщило Коммуникационное бюро правительства.

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С завтрашнего дня в ресторанах, барах и других заведениях общепита и гостиничного сектора можно продавать алкоголь только в промежутке с 10.00 до 22.00. Ночная продажа алкоголя запрещена до окончания действия чрезвычайного положения.

Ограничения на розничную продажу алкоголя необходимы для того, чтобы предотвратить случаи злоупотребления алкоголем, которые создают лишнюю нагрузку на работу медиков и полиции в период чрезвычайного положения.

Ограничения не распространяются на международные пассажирские перевозки – не действуют на борту самолета или судна, а также в отношении мест розничной продажи алкоголя, расположенных внутри зоны безопасности международных аэропортов и портов.

Распоряжение правительства об ограничении продажи алкоголя:

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Распоряжение о назначении региональных руководителей чрезвычайной ситуации: