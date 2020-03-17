dv.ee • 17 марта 2020
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Ресторанный Бизнес

Правительство запретило ночной алкоголь по всей Эстонии

Правительство на сегодняшнем внеочередном заседании ввело ограничение на ночную продажу алкоголя по всей Эстонии, распространив ее помимо магазинов также на все заведения общепита и гостиничный сектор, сообщило Коммуникационное бюро правительства.

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С завтрашнего дня в ресторанах, барах и других заведениях общепита и гостиничного сектора можно продавать алкоголь только в промежутке с 10.00 до 22.00. Ночная продажа алкоголя запрещена до окончания действия чрезвычайного положения.

Ограничения на розничную продажу алкоголя необходимы для того, чтобы предотвратить случаи злоупотребления алкоголем, которые создают лишнюю нагрузку на работу медиков и полиции в период чрезвычайного положения.

Ограничения не распространяются на международные пассажирские перевозки – не действуют на борту самолета или судна, а также в отношении мест розничной продажи алкоголя, расположенных внутри зоны безопасности международных аэропортов и портов.

Распоряжение правительства об ограничении продажи алкоголя:

Распоряжение о назначении региональных руководителей чрезвычайной ситуации:

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Ресторанный Бизнес
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