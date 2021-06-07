dv.ee • 7 июня 2021 в 5:43
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Транспорт

Иностранные грузовики с неоплаченными штрафами не смогут выехать из России

Как сообщает агентство ТАСС, иностранные грузовики и автобусы не смогут больше выезжать из России до тех пор, пока их владельцы не погасят все штрафы.

Фура на российской границе  Фото: Yuri Smityuk, TASS

Эти меры вступают в силу с 7 июня, согласно принятым поправкам к российскому закону "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения", передает ТАСС.

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