Иностранные грузовики с неоплаченными штрафами не смогут выехать из России
Как сообщает агентство ТАСС, иностранные грузовики и автобусы не смогут больше выезжать из России до тех пор, пока их владельцы не погасят все штрафы.
Эти меры вступают в силу с 7 июня, согласно принятым поправкам к российскому закону "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения", передает ТАСС.
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