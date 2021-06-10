Бывшие руководители Via3L Spedition предстанут перед судом
Три года назад логистическая компания Via3L Spedition в одночасье осталась без руководителей и сотрудников, которые покинули фирму из-за противоречий с собственником. Сегодня бывшие руководители компании Эльмер Маас и Лаури Латт предстанут перед судом, сообщает Äripäev.
Мааса и Латта, которым предъявлены различные обвинения, в том числе в злоупотреблении доверием, защищает адвокат Оливер Няэс.
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