Бывшие руководители Via3L Spedition предстанут перед судом

Три года назад логистическая компания Via3L Spedition в одночасье осталась без руководителей и сотрудников, которые покинули фирму из-за противоречий с собственником. Сегодня бывшие руководители компании Эльмер Маас и Лаури Латт предстанут перед судом, сообщает Äripäev.

Бывшие руководители компании Via3L Spedition Лаури Латт (слева) и Эльмер Маас Фото: Андрас Кралла

Мааса и Латта, которым предъявлены различные обвинения, в том числе в злоупотреблении доверием, защищает адвокат Оливер Няэс.