Компания собирается подать в суд на государство из-за остановки вырубки леса
Лесозаготовляющей компании Valga Puu пришлось приостановить запланированную вырубку леса на период гнездования птиц. Теперь руководство предприятия собирается потребовать от государства возмещения убытков в судебном порядке, сообщает Postimees.
Лесорубы были вынуждены приостановить работу на 80 участках, 90 рабочих отправлены в принудительный отпуск, простаивает 40 единиц техники.
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