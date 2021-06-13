Только для подписчиков

Компания собирается подать в суд на государство из-за остановки вырубки леса

Лесозаготовляющей компании Valga Puu пришлось приостановить запланированную вырубку леса на период гнездования птиц. Теперь руководство предприятия собирается потребовать от государства возмещения убытков в судебном порядке, сообщает Postimees.

Руководитель компании Valga Puu Андрес Олеск Фото: Лийз Трейманн

Лесорубы были вынуждены приостановить работу на 80 участках, 90 рабочих отправлены в принудительный отпуск, простаивает 40 единиц техники.