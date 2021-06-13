dv.ee • 13 июня 2021 в 11:14
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Лесная Промышленность

Компания собирается подать в суд на государство из-за остановки вырубки леса

Лесозаготовляющей компании Valga Puu пришлось приостановить запланированную вырубку леса на период гнездования птиц. Теперь руководство предприятия собирается потребовать от государства возмещения убытков в судебном порядке, сообщает Postimees.

Руководитель компании Valga Puu Андрес Олеск  Фото: Лийз Трейманн

Лесорубы были вынуждены приостановить работу на 80 участках, 90 рабочих отправлены в принудительный отпуск, простаивает 40 единиц техники.

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