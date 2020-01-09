Теплая зима затрудняет лесозаготовки

Центр управления государственным лесом (RMK) все же рассчитывает выполнить все свои договорные обязательства, но проблемы с лесозаготовками могут привести к подорожанию дров. Фото: EPA

Предприятия лесного хозяйства обычно приступают к лесозаготовкам уже в ноябре, однако в этом году из-за теплой и бесснежной зимы многим из них этого до сих пор сделать не удалось, передает rus.err.ee.

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"Если бы прогноз показал, что хотя бы в конце января температура упадет ниже нуля, то за несколько месяцев, может быть, удалось бы что-то успеть. Самый страшный сценарий, если и в феврале не будет минусовой температуры", - сказал владелец лесного хозяйства Vardi в Рапламаа Таави Эхрпайс.

Влажная и незамерзшая почва делает невозможной проезд тяжелой техники, поэтому лесовладельцы вынуждены переключиться на вырубку растущих у дорог деревьев.