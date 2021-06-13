dv.ee • 13 июня 2021 в 12:01
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Железная Дорога

Латвийская железная дорога перенаправит автомобильные грузы по ж/д

Чтобы разгрузить автомобильные дороги Латвии от тяжелых грузовиков и сократить таким образом ущерб, наносимый окружающей среде, Латвийская железная дорога разработала услугу «Зелёный переключатель», или Green Switch.

Автоперевозчики смогут перенаправить по железной дороге грузы вместе с полуприцепами  Фото: Пресс-фото ЛЖД

Ежегодно по автомобильным дорогам Латвии транспортируется около 60 миллионов тонн различных грузов, причем за последние пять лет объем грузоперевозок увеличился более чем на 25%, пишет Telegraf.lv.

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