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Латвийская железная дорога перенаправит автомобильные грузы по ж/д

Чтобы разгрузить автомобильные дороги Латвии от тяжелых грузовиков и сократить таким образом ущерб, наносимый окружающей среде, Латвийская железная дорога разработала услугу «Зелёный переключатель», или Green Switch.

Автоперевозчики смогут перенаправить по железной дороге грузы вместе с полуприцепами Фото: Пресс-фото ЛЖД

Ежегодно по автомобильным дорогам Латвии транспортируется около 60 миллионов тонн различных грузов, причем за последние пять лет объем грузоперевозок увеличился более чем на 25%, пишет Telegraf.lv.