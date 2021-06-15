Смягчаются ограничения на участие в летних мероприятиях

Правительство Эстонии согласовало очередное смягчение коронавирусных ограничений: с 28 июня в публичных мероприятиях в помещениях смогут принимать участие до 1000 человек, а под открытым небом - до 5000 человек.

Фото: Арно Миккор

Как сообщает пресс-служба правительства, требование рассредоточения участников и половинной заполняемости помещений будет действовать и после 28 июня.