dv.ee • 15 июня 2021 в 14:08
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Коронавирус

Смягчаются ограничения на участие в летних мероприятиях

Правительство Эстонии согласовало очередное смягчение коронавирусных ограничений: с 28 июня в публичных мероприятиях в помещениях смогут принимать участие до 1000 человек, а под открытым небом - до 5000 человек.

Фото: Арно Миккор

Как сообщает пресс-служба правительства, требование рассредоточения участников и половинной заполняемости помещений будет действовать и после 28 июня.

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