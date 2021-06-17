Судебные баталии: Merko и Fausto борются за полмиллиона евро
Строительная компания Merko Ehitus требует через суд от девелопера Fausto Capital невыплаченные за работу 600 000 евро. Клиент, однако, не считает, что строительная компания честно заработала эти деньги, пишет Äripäev.
«Это было в первый и последний раз», - говорит исполнительный директор Fausto Capital Кеннет Карпов по поводу сотрудничества с Merko.
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